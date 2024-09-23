Президент Ірану: Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України

Масуд Пезешкіан (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан сказав, що його країна нібито ніколи не схвалювала російську агресію проти України. З такою заявою він виступив перед журналістами під час участі в Генеральній асамблеї Організації об’єднаних націй у Нью-Йорку, передає газета The Guardian.

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"Ми готові сісти з європейцями та американцями за стіл переговорів для діалогу. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", – сказав Пезешкіан.

Також він повторив, що Іран не передавав Росії балістичні ракети за його президентства.

16 вересня Пезешкіан заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

16 вересня Reuters повідомило, що президент Ірану укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю" у жовтні.

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