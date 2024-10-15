МЗС Ірану назвало санкції ЄС "невиправданими" та спростувало постачання ракет Росії

Представник МЗС водночас зазначив, що Іран має право на військову співпрацю з будь-якими країнами, навіть із Росією

Ісмаїл Бакаї (Фото: МЗС Ірану)

Іран засудив нові санкції Євросоюзу та Великої Британії та заявив, що не передавав Росії балістичні ракети. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ країни Ісмаїл Бакаї.

У міністерстві заявили, що "невиправдані" санкції введені під нібито хибними та необґрунтованими приводами та суперечать нормам міжнародного права. Також у країні заперечують постачання озброєння Росії.

"Позиція Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні зрозуміла і принципова... Закликали до дипломатичного вирішення розбіжностей між Росією та Україною. Попри це, на жаль, деякі європейські та британські країни заявили про військове втручання Ірану в цей конфлікт, не надавши жодних документів, що повністю відкидається", — йдеться у повідомленні.

Водночас представник МЗС заявив, що Іран має право на оборону і військову співпрацю з різними країнами, включно з Росією. Однак ця співпраця, за словами Бакая, не спрямована проти будь-яких третіх країн.

Бакай також вважає, що санкції проти Ірану – це спроби відвернути громадськість від "геноциду палестинців" та розпалювання "війни сіоністським режимом", ймовірно, маючи на увазі війну з Ізраїлем. Він звинуватив Європу, Німеччину та Британію у постачанні зброї ізраїльтянам для "геноциду та агресії" в Лівані та Газі. В Ірані вважають, що країни тим самим порушили міжнародне право і мають відповідати.

У МЗС Ірану заявили, що мають право вживати "адекватних заходів" у відповідь на санкції, та закликали Євросоюз заборонити країнам-членам постачання зброї до Ізраїлю, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.

ЄС запровадив санкції 14 жовтня. До списку потрапили семеро людей з Ірану, серед яких заступник міністра оборони Ірану Сеєд Хамза Галандарі, та сім організацій, включно з авіакомпаніями Iran Air, Saha Airlines та Mahan Air. До речі, авіакомпанію Iran Air звинувачують у постачанні ракет Росії.