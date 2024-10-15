МЗС Ірану назвало санкції ЄС "невиправданими" та спростувало постачання ракет Росії
Іран засудив нові санкції Євросоюзу та Великої Британії та заявив, що не передавав Росії балістичні ракети. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ країни Ісмаїл Бакаї.
У міністерстві заявили, що "невиправдані" санкції введені під нібито хибними та необґрунтованими приводами та суперечать нормам міжнародного права. Також у країні заперечують постачання озброєння Росії.
"Позиція Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні зрозуміла і принципова... Закликали до дипломатичного вирішення розбіжностей між Росією та Україною. Попри це, на жаль, деякі європейські та британські країни заявили про військове втручання Ірану в цей конфлікт, не надавши жодних документів, що повністю відкидається", — йдеться у повідомленні.
Водночас представник МЗС заявив, що Іран має право на оборону і військову співпрацю з різними країнами, включно з Росією. Однак ця співпраця, за словами Бакая, не спрямована проти будь-яких третіх країн.
Бакай також вважає, що санкції проти Ірану – це спроби відвернути громадськість від "геноциду палестинців" та розпалювання "війни сіоністським режимом", ймовірно, маючи на увазі війну з Ізраїлем. Він звинуватив Європу, Німеччину та Британію у постачанні зброї ізраїльтянам для "геноциду та агресії" в Лівані та Газі. В Ірані вважають, що країни тим самим порушили міжнародне право і мають відповідати.
У МЗС Ірану заявили, що мають право вживати "адекватних заходів" у відповідь на санкції, та закликали Євросоюз заборонити країнам-членам постачання зброї до Ізраїлю, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.
ЄС запровадив санкції 14 жовтня. До списку потрапили семеро людей з Ірану, серед яких заступник міністра оборони Ірану Сеєд Хамза Галандарі, та сім організацій, включно з авіакомпаніями Iran Air, Saha Airlines та Mahan Air. До речі, авіакомпанію Iran Air звинувачують у постачанні ракет Росії.
- 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США. У Пентагоні уточнили, що йдеться про балістичні ракети Fath 360 дальністю близько 120 км. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
- 16 вересня президент Ірану спростував інформацію про передавання ракет Росії. Однак уточнив, що це не відбувалося з того часу, як він на посаді.
- Того ж дня стало відомо, що Іран і Росія укладуть "всеосяжний договір" наприкінці жовтня, коли президент країни приїде на саміт БРІКС.
- 23 вересня в Ірані заявили, що ніколи не схвалювали агресію Росії проти України.