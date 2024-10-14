Євросоюз запровадив санкції за передання Іраном ракет і дронів Росії: список

Прапор Євросоюзу (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Рада Євросоюзу 14 жовтня запровадила санкції проти семи фізичних і стількох же юридичних осіб через передання Іраном балістичних ракет і безпілотників Росії. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

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У санкційний список внесли фізичних і юридичних осіб, які відповідають за розробку та передання Росії безпілотників, ракет і технологій, що підтримують її агресію проти України. Також під санкції потрапили ті, хто постачає цю зброю збройним групам, які дестабілізують ситуацію на Близькому Сході.

Зокрема, до переліку ввійшли три іранські авіакомпанії — Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air — разом із двома компаніями, що здійснюють закупівлі й передають Росії іранські безпілотники та компоненти для них.

Також до списку додали дві фірми, що виробляють паливо для ракет, і високопосадовців, серед яких заступник міністра оборони Ірану та керівники оборонних структур Ірану.

Зазначається, що проти цих осіб запроваджено заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС. Також заборонено надавати їм фінансову або матеріальну допомогу.

ЄС неодноразово попереджав Іран про наслідки передання балістичних ракет Росії, називаючи це порушенням міжнародних норм.