Євросоюз запровадив санкції за передання Іраном ракет і дронів Росії: список
Рада Євросоюзу 14 жовтня запровадила санкції проти семи фізичних і стількох же юридичних осіб через передання Іраном балістичних ракет і безпілотників Росії. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
У санкційний список внесли фізичних і юридичних осіб, які відповідають за розробку та передання Росії безпілотників, ракет і технологій, що підтримують її агресію проти України. Також під санкції потрапили ті, хто постачає цю зброю збройним групам, які дестабілізують ситуацію на Близькому Сході.
Зокрема, до переліку ввійшли три іранські авіакомпанії — Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air — разом із двома компаніями, що здійснюють закупівлі й передають Росії іранські безпілотники та компоненти для них.
Також до списку додали дві фірми, що виробляють паливо для ракет, і високопосадовців, серед яких заступник міністра оборони Ірану та керівники оборонних структур Ірану.
Зазначається, що проти цих осіб запроваджено заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС. Також заборонено надавати їм фінансову або матеріальну допомогу.
ЄС неодноразово попереджав Іран про наслідки передання балістичних ракет Росії, називаючи це порушенням міжнародних норм.
- 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США. У Пентагоні уточнили, що йдеться про балістичні ракети Fath 360 дальністю майже 120 км. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.
- 16 вересня президент Ірану заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні.