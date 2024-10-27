Axios: Удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране

Израиль нанес удары по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для ракет

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В результате атаки Израиля по Ирану в ночь на 26 октября из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свои ракетные запасы и может сдержать Иран от последующих массированных ракетных ударов по Израилю, заявили они.

Собеседники рассказали, что Израиль нанес удары по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, составляющих основную часть ракетного арсенала Ирана. Они добавили, что это очень сложное оборудование, которое Иран не может производить самостоятельно и покупать в Китае. Поэтому восстановление может занять не менее одного года.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что удар подрывает возможности Ирана по производству ракет.

По словам собеседников в Израиле, хотя у Ирана все еще есть большой запас баллистических ракет, однако тот факт, что страна не может производить новые, также ограничит ее способность пополнять запасы Хезболлы и хуситов.

Кроме того, Израиль ударил по четырем батареям С-300, которые находились в стратегических местах и защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в Иране. После инцидента иранские военные заявили, что израильский удар был нанесен из воздушного пространства Ирака. Они добавили, что было повреждено несколько радиолокационных систем, сейчас они находятся на восстановлении.

Иранские военные не упомянули о каких-либо повреждениях заводов по производству ракет или беспилотников и подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

Израильские источники подтвердили, что удары нанесли с воздушного пространства Сирии и Ирака, а также с территории вблизи границы Ирака с Ираном.

Кроме того, по словам собеседников издания, Военно-воздушные силы Израиля атаковали завод по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработок ядерного оружия.

1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

26 октября Израиль совершил "точечные удары" по объектам в Иране – военные заявили, что операция окончена успешно.