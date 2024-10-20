США расследуют возможную утечку сверхсекретных документов об ударе Израиля по Ирану – CNN

"Эти два документа плохие, но не ужасные. Беспокойство в том, если их будет больше", – заявил неназванный чиновник США

Пентагон (Фото: EPA)

Соединенные Штаты расследуют утечку "строго секретных" данных своей разведки по планам Израиля с ответом Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три анонимных информированных собеседника, один из которых подтвердил подлинность документов по "ливню".

Утечка данных вызывает "глубокую обеспокоенность", заявил неназванный американский чиновник СМИ.

Датированные 15 и 16 октября документы начали распространяться в пятницу после того, как они были опубликованы в Telegram-канале Middle East Spectator.

Документы маркированы "совершенно секретно" и имеют отметки, указывающие на то, что доступ к ним могут иметь только США и их союзники по разведывательному альянсу "Пять глаз" – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Опубликованные в сети документы описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов, якобы составленном Национальным агентством геопространственной разведки США, говорится о планах Израиля проводить перемещение боеприпасов.

В другом документе утверждается, что его составило Агентство национальной безопасности Штатов. В тексте описывается обучение Военно-воздушных сил Израиля с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые, как считает АНБ, готовят к удару по Ирану.

Американское чиновник сообщил CNN, что следствие проверяет, кто имел доступ к предполагаемому документу Пентагона. Любая такая утечка информации автоматически приведет к расследованию Федерального бюро расследований вместе с Минобороны США и разведывательными службами страны. ФБР отказалось от комментариев.

Как отмечает СМИ, утечка информации произошла в "чрезвычайно чувствительный момент" американо-израильских отношений и "неизбежно разозлит" израильтян, которые готовили нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября.

Один из "слитых" документов также свидетельствует, что у Израиля есть ядерное оружие – официально страна всегда отказывалась это признать. В то же время в тексте заявляется, что США не видят "никаких признаков", что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана.

"Эти два документа плохие, но не ужасные. Беспокойство в том, если их будет больше", – заявил другой неназванный чиновник США.

Пока не ясно, как документы появились в открытом доступе. CNN отмечает: Штаты уже находятся в состоянии повышенной готовности по отношению к Иранским хакерским атакам после того, как в августе американские спецслужбы заявили, что Иран взломал документы избирательной кампании Дональда Трампа.

Утечка разведывательных данных также ухудшила отношения США с союзниками и партнерами, в том числе с Южной Кореей и Украиной после того, как 21-летний военнослужащий Нацгвардии Джек Тейшейра опубликовал "строго секретную" информацию на интернет-платформе Discord.

Совет нацбезопасности Штатов направил CNN с вопросом о документах в офис директора национальной разведки и Пентагона для комментариев. Пентагон и Национальное агентство геопространственной разведки отказались от комментариев, также медиа обратилось за комментарием в АНБ.