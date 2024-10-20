Штати розслідують витік надсекретних документів про можливий удар Ізраїля по Ірану – CNN
Сполучені Штати розслідують витік "суворо секретних" даних своєї розвідки щодо планів Ізраїля з відповіддю Ірану. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох анонімних поінформованих співрозмовників, один з яких підтвердив справжність документів зі "зливу".
Витік даних викликає "глибоке занепокоєння", заявив неназваний американський посадовець ЗМІ.
Датовані 15 і 16 жовтня документи почали ширитися у п'ятницю після того, як вони були опубліковані у Telegram-каналі Middle East Spectator.
Документи марковані "цілком таємно" та мають позначки, що вказують на те, що доступ до них можуть мати лише США та їх союзники в розвідувальному альянсі "П'ять очей" – Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.
Опубліковані в мережі документи описують підготовку Ізраїля до удару по Ірану. В одному з документів, нібито складеному Національним агентством геопросторової розвідки США, йдеться про плани Ізраїля проводити переміщення боєприпасів.
В іншому документі стверджується, що його склало Агентство національної безпеки Штатів. У тексті описується навчання Військово-повітряних сил Ізраїлю із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", котрі, як вважає АНБ, підготовлюють до удару по Ірану.
Американський посадовець повідомив CNN, що слідство перевіряє, хто мав доступ до ймовірного документа Пентагону. Будь-який такий витік інформації автоматично призведе до розслідування Федерального бюро розслідувань разом із Міноборони США та розвідувальними службами країни. ФБР відмовилося від коментарів.
Як зауважує ЗМІ, витік інформації стався у "надзвичайно чутливий момент" американо-ізраїльських відносин і "неминуче розлютить" ізраїльтян, котрі готувалися завдати удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня.
Один зі "злитих" документів також свідчить, що Ізраїль має ядерну зброю – офіційно країна завжди відмовлялася це визнати. Водночас у тексті заявлено, що США не бачать "жодних ознак", що Ізраїль планує використати ядерну зброю проти Ірану.
"Ці два документи погані, але не жахливі. Занепокоєння у тому, якщо їх буде більше", – заявив інший неназваний посадовець США.
Поки що не зрозуміло, як документи з'явилися у відкритому доступі. CNN зауважує: Штати вже перебувають у стані підвищеної готовності стосовно іранських хакерських атак після того, як у серпні американські спецслужби заявили, що Іран зламав документи виборчої кампанії Дональда Трампа.
Витік розвідувальних даних також погіршив стосунки США із союзниками та партнерами, зокрема з Південною Кореєю й Україною після того, як 21-річний військовослужбовець Нацгвардії Джек Тейшейра опублікував "суворо секретну" інформацію на інтернет-платформі Discord.
Рада нацбезпеки Штатів скерувала CNN із питанням щодо документів до офісу директора національної розвідки та Пентагону для коментарів. Пентагон і Національне агентство геопросторової розвідки відмовилися від коментарів, також медіа звернулося по коментар до АНБ.
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