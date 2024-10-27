Axios: Удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані

Ізраїль завдав ударів по 12 "планетарним змішувачам", які використовуються для виробництва твердого палива для ракет

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Унаслідок атаки Ізраїлю по Ірану у ніч проти 26 жовтня з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет. Про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свої ракетні запаси та може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю, заявили вони.

Співрозмовники розповіли, що Ізраїль завдав ударів по 12 "планетарним змішувачам", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, які становлять основну частину ракетного арсеналу Ірану. Вони додали, що це дуже складне обладнання, яке Іран не може виробляти самостійно і повинен купувати в Китаї. Тому відновлення може зайняти щонайменше один рік.

Високопоставлений посадовець США підтвердив, що удар підриває можливості Ірану з виробництва ракет.

За словами співрозмовників в Ізраїлі, хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, однак той факт, що країна не може виробляти нові, також обмежить її здатність поповнювати запаси Хезболли та хуситів.

Крім того, Ізраїль вдарив по чотирьох батареях С-300, які були розташовувані у стратегічних місцях та захищали Тегеран, а також ядерні та енергетичні об'єкти в Ірані. Після інциденту іранські військові заявили, що ізраїльський удар було завдано з повітряного простору Іраку. Вони додали, що були пошкоджені кілька радіолокаційних систем, зараз їх відновлюють.

Іранські військові не згадали про будь-які пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників і наголосили, що Тегеран залишає за собою право на відповідь.

Ізраїльські джерела підтвердили, що ударів завдали з повітряного простору Сирії та Іраку, а також з території поблизу кордону Іраку з Іраном.

Крім того, за словами співрозмовників видання, Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували завод з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який у минулому використовували для досліджень та розробок ядерної зброї.

1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, більшість з яких вдалося перехопили.

26 жовтня Ізраїль здійснив "точкові удари" по об'єктах в Ірані – військові заявили, що операція закінчена успішно.