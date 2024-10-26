В Ірані назвали удар Ізраїля "порушенням міжнародного права" – заявили, що мають право захищатися

Удар здійснили у відповідь на ракетну атаку Ірану 1 жовтня, під час якої по Ізраїлю били 180 ракетами

Іранські ракети (Ілюстративне фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Ірану "рішуче засудило" удар Ізраїля по низці своїх військових об'єктів та назвав це "кричущим порушенням міжнародного права і Статуту ООН". Відповідна заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства.

МЗС ісламської республіки заявило, Ізраїль своїм ударом буцімто порушив принцип Статуту ООН щодо заборони погрози або застосування сили проти територіальної цілісності та національного суверенітету країн.

Дипломати заявили, що згідно зі Статутом ООН Іран вважає себе "вправі та зобов'язаним захищатися від актів зовнішньої агресії".

"Ісламська Республіка Іран наголошує на необхідності використання всіх матеріальних і духовних можливостей іранської нації для захисту своїх життєво важливих інтересів безпеки, а також бере на себе відповідальність за регіональний мир і безпеку", – заявило відомство.

Вночі 26 жовтня Ізраїль здійснив "точкові удари" по військових об'єктах в Ірані – військові заявили, операція закінчена успішно: "Удар у відповідь завершено, і місія виконана".

Цей удар був здійснений у відповідь на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю 1 жовтня. Раніше того ж дня Ізраїль почав наземну операцію в Лівані проти угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, чому передувала ліквідація очільника цієї організації Хасана Насралли.

Загалом Ісламська республіка запустила 180 балістичних ракет, більшість з яких вдалося перехопили, заявили ізраїльські військові. Це була друга пряма атака Ірану по Ізраїлю – перша відбулася у квітні.

19 жовтня 2024 року Хезболла атакувала резиденцію прем'єра Ізраїлю дронами. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

20 жовтня CNN повідомив, що США розслідують витік інформації про удар Ізраїлю по Ірану. Йдеться про надсекретні документи.