Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах і засобах ППО Ірану

ЦАХАЛ уточнив, що авіація Ізраїлю атакувала іранські виробничі об'єкти, які використовувалися для виготовлення ракет

Тегеран, столиця Ірану (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Вранці 26 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про завершення "точкових ударів" по військових об'єктах в Ірані. Про це повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ.

Згідно із заявою ізраїльських військових, операція завершена успішно: "Удар у відповідь завершено, і місія виконана".

ЦАХАЛ уточнив, що авіація Ізраїлю атакувала іранські виробничі об'єкти, які використовувалися для виготовлення ракет.

Також ізраїльські сили завдали ударів по ракетних комплексах "земля-повітря" та інших повітряних засобах, які Іран використовував, щоб обмежити дії ізраїльської авіації в іранському повітряному просторі.

ЦАХАЛ зазначив, що удари стали відповіддю на тривалі напади іранського режиму на Ізраїль протягом кількох місяців.

19 жовтня 2024 року Хезболла атакувала резиденцію прем'єра Ізраїлю дронами. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

20 жовтня CNN повідомив, що США розслідують витік інформації про удар Ізраїлю по Ірану. Йдеться про надсекретні документи.