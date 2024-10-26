Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах і засобах ППО Ірану
Тегеран, столиця Ірану (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Вранці 26 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про завершення "точкових ударів" по військових об'єктах в Ірані. Про це повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ.

Згідно із заявою ізраїльських військових, операція завершена успішно: "Удар у відповідь завершено, і місія виконана".

ЦАХАЛ уточнив, що авіація Ізраїлю атакувала іранські виробничі об'єкти, які використовувалися для виготовлення ракет.

Також ізраїльські сили завдали ударів по ракетних комплексах "земля-повітря" та інших повітряних засобах, які Іран використовував, щоб обмежити дії ізраїльської авіації в іранському повітряному просторі.

ЦАХАЛ зазначив, що удари стали відповіддю на тривалі напади іранського режиму на Ізраїль протягом кількох місяців.

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