Израиль нанес удары по военным объектам и средствам ПВО Ирана

ЦАХАЛ уточнил, что авиация Израиля атаковала иранские производственные объекты, которые использовались для изготовления ракет

Тегеран, столица Ирана (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Утром 26 октября Армия обороны Израиля сообщила о завершении "точечных ударов" по военным объектам в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Согласно заявлению израильских военных, операция завершена успешно: "Ответный удар завершен, и миссия выполнена".

ЦАХАЛ уточнил, что авиация Израиля атаковала иранские промышленные объекты, которые использовались для производства ракет.

Также израильские силы нанесли удары по ракетным комплексам "земля-воздух" и другим воздушным средствам, которые Иран использовал, чтобы ограничить действия израильской авиации в иранском воздушном пространстве.

ЦАХАЛ отметил, что удары стали ответом на длительные нападения иранского режима на Израиль в течение нескольких месяцев.

19 октября 2024 года Хезболла атаковала резиденцию премьера Израиля дронами. По предварительным данным, никто не пострадал.

20 октября CNN сообщил, что США расследуют утечку информации об ударе Израиля по Ирану. Речь идет о сверхсекретных документах.