Израиль нанес удары по военным объектам и средствам ПВО Ирана
Тегеран, столица Ирана (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Утром 26 октября Армия обороны Израиля сообщила о завершении "точечных ударов" по военным объектам в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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Согласно заявлению израильских военных, операция завершена успешно: "Ответный удар завершен, и миссия выполнена".

ЦАХАЛ уточнил, что авиация Израиля атаковала иранские промышленные объекты, которые использовались для производства ракет.

Также израильские силы нанесли удары по ракетным комплексам "земля-воздух" и другим воздушным средствам, которые Иран использовал, чтобы ограничить действия израильской авиации в иранском воздушном пространстве.

ЦАХАЛ отметил, что удары стали ответом на длительные нападения иранского режима на Израиль в течение нескольких месяцев.

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