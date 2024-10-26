Израиль нанес удары по военным объектам и средствам ПВО Ирана
Утром 26 октября Армия обороны Израиля сообщила о завершении "точечных ударов" по военным объектам в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
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Согласно заявлению израильских военных, операция завершена успешно: "Ответный удар завершен, и миссия выполнена".
ЦАХАЛ уточнил, что авиация Израиля атаковала иранские промышленные объекты, которые использовались для производства ракет.
Также израильские силы нанесли удары по ракетным комплексам "земля-воздух" и другим воздушным средствам, которые Иран использовал, чтобы ограничить действия израильской авиации в иранском воздушном пространстве.
ЦАХАЛ отметил, что удары стали ответом на длительные нападения иранского режима на Израиль в течение нескольких месяцев.
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