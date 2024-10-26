Иран считает, что удар Израиля "нарушил международное право", и заявили о праве на защиту

Удар совершили в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября, во время которой по Израилю били 180 ракетами

Иранские ракеты (Иллюстративное фото: EPA)

Министерство иностранных дел Ирана "решительно осудило" удар Израиля по ряду своих военных объектов и назвал это "вопиющим нарушением международного права и Устава ООН". Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического ведомства.

МИД исламской республики заявил, что Израиль своим ударом якобы нарушил принцип Устава ООН относительно запрета угрозы или применения силы против территориальной целостности и национального суверенитета стран.

Дипломаты заявили, что согласно Уставу ООН Иран считает себя "вправе и обязан защищаться от актов внешней агрессии".

"Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость использования всех материальных и духовных возможностей иранской нации для защиты своих жизненно важных интересов безопасности, а также берет на себя ответственность за региональный мир и безопасность", – заявило ведомство.

Ночью 26 октября Израиль нанес "точечные удары" по военным объектам в Иране – военные заявили, операция закончена успешно: "Ответный удар завершен, и миссия выполнена".

Этот удар был произведен в ответ на ракетную атаку Ирана по Израилю 1 октября. Ранее в тот же день Израиль начал наземную операцию в Ливане против группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран, чему предшествовала ликвидация руководителя этой организации Хасана Насраллы.

Всего исламская республика запустила 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить, заявили израильские военные. Это была вторая прямая атака Ирана по Израилю – первая произошла в апреле.

19 октября 2024 года Хезболла атаковала резиденцию премьера Израиля дронами. По предварительным данным, никто не пострадал.

20 октября CNN сообщил, что США расследуют утечку информации об ударе Израиля по Ирану. Речь идет о сверхсекретных документах.