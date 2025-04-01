Иран поставляет оружие России, прикрываясь легальной торговлей в портах Европы – CВР

Связанные с иранской государственной судоходной компанией корабли причаливали к российскому Новороссийску в 2023 году

Столица Ирана – Тегеран (Фото: depositphotos.com)

Иранские контейнеровозы ведут разведывательную деятельность в пользу йеменских хуситов, а также вовлечены в транспортировку оружия и его компонентов в Сирию и Россию. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Для прикрытия незаконной деятельности иранские суда используют коммерческий маршрут через порт Антверпен в Бельгии.

Они использовали в основном один маршрут: крупнейший порт Ирана Бандар-Аббас – Суэцкий канал – Латакия в Сирии с остановкой на один-три дня – Констанца в Румынии – Равенна в Италии – Валенсия и Бильбао в Испании – Антверпен в Бельгии.

Анализ данных о судоходстве свидетельствует, что шесть иранских грузовых судов минимум 27 раз с июня 2022-го по октябрь 2024 года заходили в порт Латакия в Сирии на маршруте между Ираном и Антверпеном. Возле Латакии расположена российская авиабаза "Хмеймим".

Внешняя разведка выделила суда Artam, Artenos, Azargoun, Daisy, Kashan и Shiba. Они принадлежат дочернему предприятию иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) – Hafez Darya Arya Shipping.

IRISL имеет связи с иранскими военными структурами, находится под санкциями США и Европейского союза. Также она связана с поставкой России оружия для войны против Украины.

Суда доставляли оружие, прикрываясь легальными поставками коммерческих грузов в европейские порты.

При этом типичным заявленным импортом судов из Ирана в Антверпен был полиэтилен, растительное масло, керамические изделия и продукты питания, а экспорт состоял из оборудования, которое используется в производстве напитков, автозапчастей, оборудования для обработки текстиля и изоляционных материалов.

Также Azargoun и Artam в январе и феврале 2023 года причаливали к порту в Новороссийске, а судно Shiba предположительно замешано в передаче хуситам координат международных кораблей.

СВР зафиксировала, что Shiba вышла из Ирана 23 июля, но задержалась в Аденском заливе и Красном море со 2 по 5 августа 2024 года. 3 августа йеменские хуситы выпустили ракету по греческому контейнеровозу Groton, который шёл через Аденский залив.

Аналогичные ситуации произошли во время поражения 15 января американского балкера Gibraltar Eagle и 8 марта 2024 – сингапурского судна Propel Fortune.