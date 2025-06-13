Сибига призвал остановить дестабилизацию на Ближнем Востоке – Иран поставляет РФ оружие

Глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня

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Министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, заявил, что важно предотвратить дестабилизацию на Ближнем Востоке. В то же время он напомнил, что Иран поставляет России оружие.

"Важно предотвратить дестабилизацию в регионе Ближнего Востока, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности. Однако не следует забывать, что Иран поставляет оружие России", – сказал Сибига.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

Журналисты CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника писали, что за несколько дней до проведения операции Израиль запустил информационную кампанию, цель которой – убедить Иран, что атаки на него не планируется.

Иран известен передачей России в частности ударных дронов типа Shahed. В апреле Служба внешней разведки Украины заявила, что Иран снабжает оружие России, прикрываясь легальной торговлей в портах Европы.