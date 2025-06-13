Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду. Попередив, що майбутні атаки будуть ще жорстокішими

Дональд Трамп (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Відповідний допис американський президент зробив у соціальній мережі Truth Social.

"Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я сказав їм, у найсильніших виразах, "просто зробіть це", але як би вони не намагалися, хоч би як близько вони були, вони просто не могли цього зробити", – написав Трамп.

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Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали". Трамп акцентував, що США "виробляють найкращу і найсмертоноснішу військову техніку у світі".

"В Ізраїлю її багато, і її буде ще більше. І вони знають, як нею користуватися", – наголосив президент США.

Він стверджує, що деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що мало статися. За словами Трампа, "вони всі мертві, і буде тільки гірше".

"Вже було багато смертей та руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, перш ніж нічого не залишиться, та врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань, просто зробіть це, поки не стало занадто пізно", – резюмував Трамп.