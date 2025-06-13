NYT: Иран отказался от переговоров с США о ядерной программе после удара Израиля

Аятолла Али Хаменеи (Фото: ЕРА / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT)

Иран объявил в эфире государственного телевидения, что якобы не будет участвовать в переговорах с США о ядерной программе, запланированных на 15 июня. Об этом сообщает The New York Times.

Депутат иранского парламента, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Бороджерди также заявил, что шестой раунд переговоров отменили, передает iran.liveuamap.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще раз призвал Иран заключить ядерное соглашение на фоне ударов Израиля по стране. Он добавил, что иначе последствия будут "намного хуже всего, что они знают, ждут или что им говорили".