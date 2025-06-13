NYT: Іран відмовився від переговорів зі США про ядерну програму після удару Ізраїлю
Іран оголосив у ефірі державного телебачення, що нібито не братиме участі у переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Про це передає The New York Times.
Депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки й зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді також заявив, що шостий раунд переговорів скасували, передає iran.liveuamap.
У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".
- 2 травня Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
- 10 травня Віткофф заявляв, що США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.
- 15 травня радник верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран готовий підписати ядерну угоду в обмін на скасування економічних санкцій.
- 4 червня верховний лідер Ірану заявив, що країна не відмовлятиметься від збагачення урану для укладання ядерної угоди зі США.