NYT: Іран відмовився від переговорів зі США про ядерну програму після удару Ізраїлю

Аятола Алі Хаменеї (Фото: ЕРА / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT)

Іран оголосив у ефірі державного телебачення, що нібито не братиме участі у переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Про це передає The New York Times.

Депутат іранського парламенту, член комісії з національної безпеки й зовнішньої політики парламенту Ірану Аладдін Бороджерді також заявив, що шостий раунд переговорів скасували, передає iran.liveuamap.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".