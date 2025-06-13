Израиль получил от Трампа "зеленый свет" на удар по Ирану – Axios

Поддержка ядерного соглашения с Ираном со стороны США в последнее время была инсценировкой.

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: сеть Х)

Президент США Дональд Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом, администрация Соединенных Штатов хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможность спрятать людей, причастных к разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Собеседники СМИ сообщили, что публичная позиция США сильно отличалась от приватной.

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Заявления Трампа и его администрации якобы преследовали цель убедить Иран, что никакого нападения не предусматривается. Это должно было гарантировать, что находящиеся в списке целей Израиля иранцы не переедут в новые места.

Собеседники Axios рассказали, что помощники премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили журналистам, что Трамп пытался затормозить израильский удар во время телефонного разговора с Нетаньяху в понедельник, 9 июня.

По словам израильских чиновников, на самом деле во время разговора речь шла о координации действий перед атакой.

"У нас был четкий зеленый свет, разрешение от США", – сообщили собеседники СМИ.

Как отмечает Axios, администрация Трампа дистанцировалась от израильской операции в публичных заявлениях и частных сообщениях союзникам.