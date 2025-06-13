Израиль получил от Трампа "зеленый свет" на удар по Ирану – Axios
Президент США Дональд Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом, администрация Соединенных Штатов хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможность спрятать людей, причастных к разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.
Собеседники СМИ сообщили, что публичная позиция США сильно отличалась от приватной.
Заявления Трампа и его администрации якобы преследовали цель убедить Иран, что никакого нападения не предусматривается. Это должно было гарантировать, что находящиеся в списке целей Израиля иранцы не переедут в новые места.
Собеседники Axios рассказали, что помощники премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили журналистам, что Трамп пытался затормозить израильский удар во время телефонного разговора с Нетаньяху в понедельник, 9 июня.
По словам израильских чиновников, на самом деле во время разговора речь шла о координации действий перед атакой.
"У нас был четкий зеленый свет, разрешение от США", – сообщили собеседники СМИ.
Как отмечает Axios, администрация Трампа дистанцировалась от израильской операции в публичных заявлениях и частных сообщениях союзникам.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.