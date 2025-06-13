Ізраїль отримав від Трампа "зелене світло" на удар по Ірану – Axios

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньягу (Фото: мережа Х)

Президент США Дональд Трамп погодив атаку Ізраїлю на Іран і лише вдавав, що виступає проти. Таким чином адміністрація Сполучених Штатів хотіла ввести в оману Іран і не дати йому можливість сховати людей, дотичних до розробки ядерної зброї. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох неназваних ізраїльських чиновників

Співрозмовники медіа повідомили, що публічна позиція США сильно відрізнялася від приватної.

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Заяви Трампа та його адміністрації нібито мали на меті переконати Іран, що жодного нападу не передбачається. Це мало гарантувати, що іранці, які перебувають у списку цілей Ізраїлю, не переїдуть до нових місць.

Співбесідники Axios розповіли, що помічники прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомили журналістам, що Трамп намагався загальмувати ізраїльський удар під час телефонної розмови із Нетаньягу в понеділок, 9 червня.

Насправді, за словами ізраїльських чиновників, під час розмови йшлося про координацію дій перед атакою.

"У нас було чітке зелене світло, дозвіл від США", – повідомили співрозмовники медіа.

Як зазначає Axios, наразі адміністрація Трампа дистанціювалася від ізраїльської операції в публічних заявах та приватних повідомленнях союзникам.