Іран запевнив МАГАТЕ, що три ключові ядерні об’єкти не були атаковані Ізраїлем

Атака на Іран (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Три ключові ядерні об'єкти в Ірані нібито не постраждали від ударів Ізраїлю. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) із посиланням на офіційних осіб Ірану, передає телеканал CNN.

Об'єкти Фордо, Ісфахан і Бушер не постраждали, поінформувало МАГАТЕ, додавши, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зв'язався з іранськими посадовцями.

Підтверджено, що найбільший ядерний об'єкт країни, Натанз, зазнав удару. На відео та фотографіях видно клуби диму, що підіймаються над об'єктом. За даними МАГАТЕ, підвищення рівня радіації там не спостерігається.

Фордо та Натанз – це підземні об'єкти. Фордо розташований приблизно за 32 км на північний схід від міста Кум, а Натанз – приблизно за 240 км на південь від столиці Тегерана.

Іран витратив роки на зміцнення своїх ядерних об’єктів від загрози військових ударів, що ускладнить їхнє повне знищення, повідомили CNN військові експерти.

Там використовується спеціалізований загартований бетон, а деякі підземні об'єкти з'єднані з тунелями з поворотами на 90 градусів, що додає ще одного рівня складності, кажуть експерти.