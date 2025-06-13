Иран заверил МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем

Атака на Иран (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Три ключевых ядерных объекта в Иране якобы не пострадали от ударов Израиля. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на официальных лиц Ирана, передает телеканал CNN.

Объекты Фордо, Исфахан и Бушер не пострадали, сообщило МАГАТЭ, добавив, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси связался с иранскими чиновниками.

Подтверждено, что крупнейший ядерный объект страны, Натанз, оказался под ударом. На видео и фотографиях видны поднимающиеся над объектом клубы дыма. По данным МАГАТЭ, повышения уровня радиации там не наблюдается.

Фордо и Натанз – это подземные объекты. Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз – примерно в 240 км к югу от столицы Тегерана.

Иран потратил годы на укрепление своих ядерных объектов от угрозы военных ударов, что усложнит их полное уничтожение, сообщили CNN военные эксперты.

Там используется специализированный закаленный бетон, а некоторые подземные объекты соединены с тоннелями с поворотами на 90 градусов, что добавляет еще один уровень сложности, говорят эксперты.