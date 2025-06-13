Иран заверил МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем
Три ключевых ядерных объекта в Иране якобы не пострадали от ударов Израиля. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на официальных лиц Ирана, передает телеканал CNN.
Объекты Фордо, Исфахан и Бушер не пострадали, сообщило МАГАТЭ, добавив, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси связался с иранскими чиновниками.
Подтверждено, что крупнейший ядерный объект страны, Натанз, оказался под ударом. На видео и фотографиях видны поднимающиеся над объектом клубы дыма. По данным МАГАТЭ, повышения уровня радиации там не наблюдается.
Фордо и Натанз – это подземные объекты. Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз – примерно в 240 км к югу от столицы Тегерана.
Иран потратил годы на укрепление своих ядерных объектов от угрозы военных ударов, что усложнит их полное уничтожение, сообщили CNN военные эксперты.
Там используется специализированный закаленный бетон, а некоторые подземные объекты соединены с тоннелями с поворотами на 90 градусов, что добавляет еще один уровень сложности, говорят эксперты.
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- В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана.
- Рубио заявил, что США не участвуют в ударах по Ирану.