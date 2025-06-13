МАГАТЕ зафіксувало радіаційне забруднення всередині ключового ядерного об'єкта Ірану
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало забруднення всередині ключового ядерного об'єкта зі збагачення урану в місті Натанз, напередодні атакованого Ізраїлем. Про це повідомив гендиректор інституції Рафаель Гроссі.
"Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився незмінним. Тип радіоактивного забруднення всередині об'єкта, переважно альфа-частинками, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", – розповів посадовець о 18:03 за Києвом.
Оновлень ситуації поки що не надходило.
Удар Ізраїлю по цьому об'єкту підтверджується й супутниковими знімками, на яких видно пошкодження.
Тим часом іранські медіа повідомили, що ППО країни збила безпілотник Ізраїлю поблизу іранського підземного заводу зі збагачення урану поблизу селища Фордо, передає Reuters. Раніше іранські ресурси повідомляли про два вибухи, що пролунали в районі ядерного об'єкта.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Водночас Іран запевняв МАГАТЕ, що три ключові ядерні об’єкти не були атаковані Ізраїлем.