Зʼявилися супутникові фото ядерного об'єкта Ірану після атаки Ізраїлю – OSINT-аналітики

На знімках можна побачити наслідки удару по іранському обʼєкту в Натанзі та Керманшах

Ізраїльський пілот (Фото: пресслужба ЦАХАЛ)

Ізраїль під час атаки на Іран 13 червня вдарив по ключовому ядерному об'єкту зі збагачення урану в місті Натанз. Супутникові фото після удару опублікував OSINT-аналітик Деміен Саймон.

"Перший набір супутникових знімків тепер опубліковано в інтернеті, що демонструють пошкодження на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі, завдані під час операції Ізраїлю", – йдеться в дописі.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)

Аналітики також зазначають, що Ізраїль міг завдати удару по ракетній базі Керманшах – об'єкту, де можуть зберігатись іранські балістичні ракети.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/osc_london)

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Водночас Іран запевнив МАГАТЕ, що три ключові ядерні об’єкти не були атаковані Ізраїлем. Натомість підтверджено, що найбільший ядерний об'єкт країни, Натанз, зазнав удару.

За даними МАГАТЕ, підвищення рівня радіації там не спостерігається.

Унаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп укотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".

Ввечері 13 червня Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення масштабної повітряної операції проти ракетної інфраструктури Ірану.