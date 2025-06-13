Зʼявилися супутникові фото ядерного об'єкта Ірану після атаки Ізраїлю – OSINT-аналітики
Ізраїльський пілот (Фото: пресслужба ЦАХАЛ)

Ізраїль під час атаки на Іран 13 червня вдарив по ключовому ядерному об'єкту зі збагачення урану в місті Натанз. Супутникові фото після удару опублікував OSINT-аналітик Деміен Саймон.

"Перший набір супутникових знімків тепер опубліковано в інтернеті, що демонструють пошкодження на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі, завдані під час операції Ізраїлю", – йдеться в дописі.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)

Аналітики також зазначають, що Ізраїль міг завдати удару по ракетній базі Керманшах – об'єкту, де можуть зберігатись іранські балістичні ракети.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/osc_london)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/osc_london)

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Водночас Іран запевнив МАГАТЕ, що три ключові ядерні об’єкти не були атаковані Ізраїлем. Натомість підтверджено, що найбільший ядерний об'єкт країни, Натанз, зазнав удару.

За даними МАГАТЕ, підвищення рівня радіації там не спостерігається.

Читайте також
Ізраїль вдарив не лише по Ірану, а й по репутації Трампа
ІранІзраїльсупутникове фотоядерний об'єкт