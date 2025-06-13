Ізраїль оголосив про завершення масштабної операції з авіаударів по Ірану
Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення масштабної повітряної операції проти ракетної інфраструктури Ірану. Про це ввечері 13 червня оголосила пресслужба ЦАХАЛ.
"За останні кілька годин ізраїльські винищувачі завдали ударів по іранській ракетній решітці класу "земля-земля", керуючись точними розвідданими Управління розвідки", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ударів нібито знищено десятки пускових установок, сховищ ракет та інші військові об'єкти.
"Один із вражених об’єктів у західному Ірані містив унікальний пусковий механізм, вбудований у транспортні контейнери", – повідомляє ЦАХАЛ.
Як зазначає Армія оборони Ізраїлю, протягом війни іранський режим випустив сотні ракет "земля-земля" по території Ізраїлю. Тому знищення цього арсеналу називають "життєво важливою місією у зусиллях щодо захисту громадян Держави Ізраїль".
Ізраїльські військові також наголосили, що іранський ракетний арсенал має ракети з дальністю до тисячі кілометрів, а їх наявність у розпорядженні Тегерана становить загрозу не лише для Ізраїлю, а й для всього регіону та світу.
У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
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- Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних представництв по всьому світу на тлі війни проти Ірану.