Израиль объявил о завершении масштабной операции по авиаударам по Ирану

По данным ЦАХАЛ, за последние часы были якобы уничтожены десятки военных объектов

Самолет Израиля (Фото: x.com/IAFsite)

Армия обороны Израиля заявила о завершении масштабной воздушной операции против ракетной инфраструктуры Ирана. Об этом вечером 13 июня объявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"За последние несколько часов израильские истребители нанесли удары по иранской ракетной решетке класса "земля-земля", руководствуясь точными разведданными Управления разведки", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате ударов якобы уничтожены десятки пусковых установок, хранилищ ракет и другие военные объекты.

"Один из пораженных объектов в западном Иране содержал уникальный пусковой механизм, встроенный в транспортные контейнеры", – сообщает ЦАХАЛ.

Как отмечает Армия обороны Израиля, во время войны иранский режим выпустил сотни ракет "земля-земля" по территории Израиля. Поэтому уничтожение этого арсенала называют "жизненно важной миссией в усилиях по защите граждан Израиля".

Израильские военные также отметили, что иранский ракетный арсенал включает ракеты с дальностью до тысячи километров, а их наличие в распоряжении Тегерана представляет угрозу не только Израилю, но и всему региону и миру.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.