Израиль закрывает дипломатические представительства по всему миру

Консульские услуги не будут предоставляться, а дипмиссии будут закрыты по всему миру

Посольство Израиля в Гааге (Фото: ЕРА/SEM VAN DER WAL)

Израиль объявил о закрытии своих дипломатических представительств по всему миру на фоне войны против Ирана. Об этом говорится на сайте посольства Израиля в Украине.

"В связи с последними событиями израильские дипломатические представительства по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться", – говорится в сообщении.

22 мая стало известно, что в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Тогда премьер Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля во всем мире и для представителей государства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.