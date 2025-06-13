Ізраїль закриває дипломатичні представництва по всьому світу
Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних представництв по всьому світу на тлі війни проти Ірану. Про це йдеться на сайті посольства Ізраїлю в Україні.
"У зв'язку з останніми подіями ізраїльські дипломатичні представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", – йдеться у повідомленні.
22 травня стало відомо, що у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Тоді прем'єр Біньямін Нетаньягу доручив посилити безпеку в дипломатичних місіях Ізраїлю у всьому світі та для представників держави.
У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".