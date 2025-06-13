Ізраїль закриває дипломатичні представництва по всьому світу

Консульські послуги не надаватимуться, а дипмісії будуть закриті у всьому світі

Посольство Ізраїлю в Гаазі (Фото: ЕРА/SEM VAN DER WAL)

Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних представництв по всьому світу на тлі війни проти Ірану. Про це йдеться на сайті посольства Ізраїлю в Україні.

"У зв'язку з останніми подіями ізраїльські дипломатичні представництва по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", – йдеться у повідомленні.

22 травня стало відомо, що у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Тоді прем'єр Біньямін Нетаньягу доручив посилити безпеку в дипломатичних місіях Ізраїлю у всьому світі та для представників держави.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.