РФ заявила, що атаки Ізраїлю на "мирні міста" неприйнятні. Тихий: Забули подивитися в дзеркало
Міністерство закордонних справ Росії на тлі атак Ізраїлю на Іран 13 червня заявило, що "неспровоковані військові удари по суверенній державі є категорично неприйнятними". Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий відповів іронічним дописом у X.
"Неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні", – йдеться у заяві російського МЗС.
Там також додали, що Ізраїль зробив "свідомий вибір" на користь подальшої ескалації напруженості та "підвищення ставок".
Речник МЗС України написав: "Цей незручний момент, коли Міністерство закордонних справ Росії зробило заяву про Близький Схід, але забуло подивитися в дзеркало".
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КВІР Хоссейн Саламі.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре закликав Іран укласти ядерну угоду на тлі ударів Ізраїлю по країні. Він додав, що інакше наслідки будуть "набагато гіршими за все, що вони знають, чекають або що їм казали".