РФ заявила, що атаки Ізраїлю на "мирні міста" неприйнятні. Тихий: Забули подивитися в дзеркало

РФ заявила про неприйнятність атак Ізраїлю на "мирних". Тихий: Забули подивитися в дзеркало

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ Росії на тлі атак Ізраїлю на Іран 13 червня заявило, що "неспровоковані військові удари по суверенній державі є категорично неприйнятними". Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий відповів іронічним дописом у X.

"Неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні", – йдеться у заяві російського МЗС.

Там також додали, що Ізраїль зробив "свідомий вибір" на користь подальшої ескалації напруженості та "підвищення ставок".

Речник МЗС України написав: "Цей незручний момент, коли Міністерство закордонних справ Росії зробило заяву про Близький Схід, але забуло подивитися в дзеркало".