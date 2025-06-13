РФ заявила, что атаки Израиля на "мирных" неприемлемы. Тихий: Забыли посмотреть в зеркало

РФ заявила о неприемлемости атак Израиля на "мирных". Тихий: Забыли посмотреть в зеркало

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел России на фоне атак Израиля на Иран 13 июня заявило, что "неспровоцированные военные удары по суверенному государству являются категорически неприемлемыми". Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий ответил ироничным сообщением в X.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", – говорится в заявлении российского МИД.

Там также добавили, что Израиль сделал "сознательный выбор" в пользу дальнейшей эскалации напряженности и "повышения ставок".

Спикер МИД Украины написал: "Этот неудобный момент, когда Министерство иностранных дел России сделало заявление о Ближнем Востоке, но забыло посмотреть в зеркало".

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще раз призвал Иран заключить ядерное соглашение на фоне ударов Израиля по стране. Он добавил, что иначе последствия будут "намного хуже всего, что они знают, ждут или что им говорили".