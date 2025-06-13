РФ заявила, что атаки Израиля на "мирных" неприемлемы. Тихий: Забыли посмотреть в зеркало
Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел России на фоне атак Израиля на Иран 13 июня заявило, что "неспровоцированные военные удары по суверенному государству являются категорически неприемлемыми". Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий ответил ироничным сообщением в X.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", – говорится в заявлении российского МИД.

Там также добавили, что Израиль сделал "сознательный выбор" в пользу дальнейшей эскалации напряженности и "повышения ставок".

Спикер МИД Украины написал: "Этот неудобный момент, когда Министерство иностранных дел России сделало заявление о Ближнем Востоке, но забыло посмотреть в зеркало".

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