Появились спутниковые фото ядерного объекта Ирана после атаки Израиля – OSINT-аналитики

На снимках можно увидеть последствия удара по иранскому объекту в Натанге и Керманшах

Израильский пилот (Фото: пресс-служба ЦАХАЛ)

Израиль во время атаки на Иран 13 июня ударил по ключевому ядерному объекту по обогащению урана в Натанзе. Спутниковые фото после удара опубликовал OSINT-аналитик Дэмиен Саймон.

"Первый набор спутниковых снимков теперь опубликован в интернете, демонстрирующий повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанге, нанесенные во время операции Израиля", – говорится в сообщении.

Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)

Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)

Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)

Аналитики также отмечают, что Израиль мог нанести удар по ракетной базе Керманшах – объекту, где могут храниться иранские баллистические ракеты.

Ядерный объект (Фото: x.com/osc_london)

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

В то же время Иран заверил МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем. В то же время подтверждено, что крупнейший ядерный объект страны, Натанз, потерпел удар.

По данным МАГАТЭ, повышения уровня радиации там не наблюдается.

В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран заключить ядерное соглашение на фоне ударов Израиля по стране. Он добавил, что иначе последствия будут "намного хуже всего, что они знают, ждут или что им говорили".

Вечером 13 июня Армия обороны Израиля заявила о завершении масштабной воздушной операции против ракетной инфраструктуры Ирана.