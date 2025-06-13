Появились спутниковые фото ядерного объекта Ирана после атаки Израиля – OSINT-аналитики
Израильский пилот (Фото: пресс-служба ЦАХАЛ)

Израиль во время атаки на Иран 13 июня ударил по ключевому ядерному объекту по обогащению урана в Натанзе. Спутниковые фото после удара опубликовал OSINT-аналитик Дэмиен Саймон.

"Первый набор спутниковых снимков теперь опубликован в интернете, демонстрирующий повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанге, нанесенные во время операции Израиля", – говорится в сообщении.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/detresfa_/status)
Ядерный объект (Фото: x.com/detresfa_/status)

Аналитики также отмечают, что Израиль мог нанести удар по ракетной базе Керманшах – объекту, где могут храниться иранские баллистические ракеты.

Ядерний обʼєкт (Фото: x.com/osc_london)
Ядерный объект (Фото: x.com/osc_london)

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

В то же время Иран заверил МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем. В то же время подтверждено, что крупнейший ядерный объект страны, Натанз, потерпел удар.

По данным МАГАТЭ, повышения уровня радиации там не наблюдается.

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