МАГАТЭ зафиксировало радиационное загрязнение внутри ключевого ядерного объекта Ирана

В то же время уровень радиации за его пределами не поменялся

Рафаэль Гросси (Фото: EPA)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало загрязнение внутри ключевого ядерного объекта по обогащению урана в городе Натанз, накануне атакованного Израилем. Об этом сообщил гендиректор институции Рафаэль Гросси.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанге остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри объекта, преимущественно альфа-частицами, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", – рассказал чиновник в 18:03 по Киеву.

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Обновления ситуации пока не поступали.

Удар Израиля по этому объекту подтверждается и спутниковыми снимками, на которых видны повреждения.

Тем временем иранские медиа сообщили, что ПВО страны сбило беспилотник Израиля вблизи иранского подземного завода по обогащению урана вблизи поселка Фордо, передает Reuters. Ранее иранские ресурсы сообщали о двух взрывах, прогремевших в районе ядерного объекта.