МАГАТЭ зафиксировало радиационное загрязнение внутри ключевого ядерного объекта Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало загрязнение внутри ключевого ядерного объекта по обогащению урана в городе Натанз, накануне атакованного Израилем. Об этом сообщил гендиректор институции Рафаэль Гросси.
"Уровень радиации за пределами объекта в Натанге остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения внутри объекта, преимущественно альфа-частицами, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер", – рассказал чиновник в 18:03 по Киеву.
Обновления ситуации пока не поступали.
Удар Израиля по этому объекту подтверждается и спутниковыми снимками, на которых видны повреждения.
Тем временем иранские медиа сообщили, что ПВО страны сбило беспилотник Израиля вблизи иранского подземного завода по обогащению урана вблизи поселка Фордо, передает Reuters. Ранее иранские ресурсы сообщали о двух взрывах, прогремевших в районе ядерного объекта.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В то же время Иран уверял МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем.