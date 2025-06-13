Іран атакує Ізраїль ракетами: вибухи над Тель-Авівом
Іран запустив ракети у бік Ізраїлю, підтвердили в Армії оборони останнього.
21:03. "Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", – йдеться у повідомленні.
Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.
21:10. "В цей час ЦАХАЛ працює над перехопленням і нанесенням ударів там, де це необхідно, для усунення загрози", - розповіли військові.
В Армії зауважили, що протиповітряна оборона країни не є герметичною, тому важливо дотримуватися інструкцій Командування тилу щодо перебування в укриттях.
21:20. Чути вибухи над Тель-Авівом, пише Reuters з посиланням на місцевого жителя.
У Тель-Авіві та Єрусалимі лунали повітряні тривоги.
У прямій трансляції, яку веде агенція, видно задимлення над першим містом.
21:25. "Збройні сили Ісламської Республіки Іран розпочали хвилю ударів у відповідь по Ізраїлю", - повідомила іранська агенція IRNA. Свою операцію Тегеран назвав "Справжня обіцянка 3".
21:33. ЦАХАЛ повідомив, що іранська атака триває - у бік Ізраїлю було запущено десятки додаткових ракет.
"Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння ракет", - розповіли військові.
Вони закликали не поширювати дані про місця влучань та відео з ними.
У мережі ширяться відео, як стверджується, з атакою по Тель-Авіву:
MOMENTS OF ARRIVALS IN TEL AVIV pic.twitter.com/DfQUKpPqPq— Iran Observer (@IranObserver0) June 13, 2025
🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2— The Saviour (@stairwayto3dom) June 13, 2025
"Everyone move, now!"— Fox News (@FoxNews) June 13, 2025
FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst and his crew take cover in Tel Aviv as Iran retaliates against Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr
Insane footage showing interceptions earlier over Tel-Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/dV7ut9Wi40— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025
21:38. З заявою вийшов фактичний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї: "Сьогодні ми повинні дати сильну відповідь злій, підлій, терористичній сіоністській ідентичності. З Божою поміччю, ми відповімо їм силою і не покажемо їм пощади".
Агенція EPA публікує фото з Єрусалиму:
21:55. З початку атаки було випущено 150-200 ракет, є приблизно дев'ять місць ураження, заявляє ізраїльський телеканал N12.
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