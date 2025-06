Іран атакує Ізраїль ракетами: вибухи над Тель-Авівом

Іран запустив ракети у бік Ізраїлю, підтвердили в Армії оборони останнього.

21:03. "Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", – йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.

21:10. "В цей час ЦАХАЛ працює над перехопленням і нанесенням ударів там, де це необхідно, для усунення загрози", - розповіли військові.

В Армії зауважили, що протиповітряна оборона країни не є герметичною, тому важливо дотримуватися інструкцій Командування тилу щодо перебування в укриттях.

21:20. Чути вибухи над Тель-Авівом, пише Reuters з посиланням на місцевого жителя.

У Тель-Авіві та Єрусалимі лунали повітряні тривоги.

У прямій трансляції, яку веде агенція, видно задимлення над першим містом.

21:25. "Збройні сили Ісламської Республіки Іран розпочали хвилю ударів у відповідь по Ізраїлю", - повідомила іранська агенція IRNA. Свою операцію Тегеран назвав "Справжня обіцянка 3".

21:33. ЦАХАЛ повідомив, що іранська атака триває - у бік Ізраїлю було запущено десятки додаткових ракет.

"Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння ракет", - розповіли військові.

Вони закликали не поширювати дані про місця влучань та відео з ними.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з атакою по Тель-Авіву:

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2

"Everyone move, now!"



FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst and his crew take cover in Tel Aviv as Iran retaliates against Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr