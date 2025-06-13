Іран атакує Ізраїль ракетами: вибухи над Тель-Авівом

Іран запустив ракети у бік Ізраїлю, підтвердили в Армії оборони останнього.

21:03. "Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози", – йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів країни перебувати в укриттях й залишити їх лише після отримання відповідної вказівки.

21:10. "В цей час ЦАХАЛ працює над перехопленням і нанесенням ударів там, де це необхідно, для усунення загрози", - розповіли військові.

В Армії зауважили, що протиповітряна оборона країни не є герметичною, тому важливо дотримуватися інструкцій Командування тилу щодо перебування в укриттях.

21:20. Чути вибухи над Тель-Авівом, пише Reuters з посиланням на місцевого жителя.

У Тель-Авіві та Єрусалимі лунали повітряні тривоги.

У прямій трансляції, яку веде агенція, видно задимлення над першим містом.

21:25. "Збройні сили Ісламської Республіки Іран розпочали хвилю ударів у відповідь по Ізраїлю", - повідомила іранська агенція IRNA. Свою операцію Тегеран назвав "Справжня обіцянка 3".

21:33. ЦАХАЛ повідомив, що іранська атака триває - у бік Ізраїлю було запущено десятки додаткових ракет.

"Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння ракет", - розповіли військові.

Вони закликали не поширювати дані про місця влучань та відео з ними.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з атакою по Тель-Авіву:

MOMENTS OF ARRIVALS IN TEL AVIV pic.twitter.com/DfQUKpPqPq — Iran Observer (@IranObserver0) June 13, 2025

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2 — The Saviour (@stairwayto3dom) June 13, 2025

"Everyone move, now!"



FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst and his crew take cover in Tel Aviv as Iran retaliates against Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr — Fox News (@FoxNews) June 13, 2025

Insane footage showing interceptions earlier over Tel-Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/dV7ut9Wi40 — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

21:38. З заявою вийшов фактичний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї: "Сьогодні ми повинні дати сильну відповідь злій, підлій, терористичній сіоністській ідентичності. З Божою поміччю, ми відповімо їм силою і не покажемо їм пощади".

Агенція EPA публікує фото з Єрусалиму:

Фото: ATEF SAFADI / EPA

Фото: ATEF SAFADI / EPA

Фото: ATEF SAFADI / EPA

Фото: ATEF SAFADI / EPA

21:55. З початку атаки було випущено 150-200 ракет, є приблизно дев'ять місць ураження, заявляє ізраїльський телеканал N12.

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