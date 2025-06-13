Хусити запустили ракету по Ізраїлю, влучили у Палестинській автономії – відео

Від уламків постраждали троє дітей. ЦАХАЛ повідомляв, що не запускав перехоплювачі

Прихильники хуситів протестують проти Ізраїлю та США у столиці Ємену Сані (Фото: YAHYA ARHAB / EPA)

Підтримувані Іраном єменські хусити атакували Ізраїль ракетою – вона впала на півдні Західного берега Йордана, де переважно мешкають палестинці. Про інцидент повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Після запуску ракети з Ємену у декількох районах Ізраїлю пролунали сирени.

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Згодом ракета впала у районі міста Хеврон, ізраїльські війська не запускали перехоплювачі, розповіли в ЦАХАЛ.

Відео, як стверджується, з наслідком атаки:

#شاهد| سقوط شظايا من الصاروخ اليمني قرب بلدة سعير شمال الخليل، بمحيط تجمع مستوطنات "غوش عتصيون". pic.twitter.com/BjmWyrOiyd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 13, 2025

Тим часом Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що постраждали діти, передає медіа The Times of Israel.

"Троє дітей віком шести, семи і 12 років були поранені осколками ракети, що впала в місті Саїр поблизу Хеврона", – зазначили в організації.

Водночас командування тилу Ізраїлю дало вказівку жителям по всій країні залишатися поблизу укриттів.

"Пересування в громадських місцях має бути зведене до мінімуму, слід уникати масових зібрань. Отримавши сигнал тривоги, зайдіть у захищене місце і залишайтеся там до отримання офіційного повідомлення", – додали у військах.

Раніше, під час ударів Ірану по Ізраїлю у жовтні 2024 року, єдиним загиблим через атаку став палестинський працівник з сектора Гази, що перебував у місті Єрихон на Західному березі, повідомляв The Jerusalem Post.