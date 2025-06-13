Хуситы запустили ракету по Израилю, попали в Палестинской автономии
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали Израиль ракетой – она упала на юге Западного берега реки Иордан, где преимущественно живут палестинцы. Об инциденте сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
После запуска ракеты из Йемена в нескольких районах Израиля раздались сирены.
Впоследствии ракета упала в районе города Хеврон, израильские войска не запускали перехватчиков, рассказали в ЦАХАЛе.
Видео, как утверждается, со следствием атаки:
#شاهد | سقوط شظايا من الصاروخ اليمني قرب بلدة سعير شمال الخليل، بمحيط تجمع مستوطنات "غوش pic.twitter.com/BjmWyrOiyd— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 13, 2025
Между тем, Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что пострадали дети, передает медиа The Times of Israel.
"Три ребенка в возрасте шести, семи и 12 лет были ранены осколками упавшей в городе Саир близ Хеврона ракеты", – отметили в организации.
В то же время командование тыла Израиля дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи укрытий.
"Передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, следует избегать массовых собраний. Получив сигнал тревоги, зайдите в защищенное место и оставайтесь там до получения официального сообщения", – добавили в войсках.
Ранее, во время ударов Ирана по Израилю в октябре 2024 года, единственным погибшим из-за атаки стал палестинский работник из сектора Газа, находившийся в городе Иерихон на Западном берегу, сообщал The Jerusalem Post.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В то же время Иран уверял МАГАТЭ, что три ключевых ядерных объекта не были атакованы Израилем. Вечером организация зафиксировала утечку радиации внутри ключевого ядерного объекта по обогащению урана в городе Натанз.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.
- Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение и заявил, что новые атаки будут жестче. Но правительство страны отвергло предложение. Впоследствии президент Штатов заявил, что Иран сам выходит на связь с американцами, чтобы продолжить переговоры о ядерном соглашении после последних атак Израиля.