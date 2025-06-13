Хуситы запустили ракету по Израилю, попали в Палестинской автономии

От осколков пострадали трое детей. ЦАХАЛ сообщал, что не запускал перехватчики

Сторонники хуситов протестуют против Израиля и США в столице Йемена Сани (Фото: YAHYA ARHAB / EPA)

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали Израиль ракетой – она упала на юге Западного берега реки Иордан, где преимущественно живут палестинцы. Об инциденте сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

После запуска ракеты из Йемена в нескольких районах Израиля раздались сирены.

Читайте также Иран никогда не был таким слабым

Впоследствии ракета упала в районе города Хеврон, израильские войска не запускали перехватчиков, рассказали в ЦАХАЛе.

Видео, как утверждается, со следствием атаки:

#شاهد | سقوط شظايا من الصاروخ اليمني قرب بلدة سعير شمال الخليل، بمحيط تجمع مستوطنات "غوش pic.twitter.com/BjmWyrOiyd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 13, 2025

Между тем, Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что пострадали дети, передает медиа The Times of Israel.

"Три ребенка в возрасте шести, семи и 12 лет были ранены осколками упавшей в городе Саир близ Хеврона ракеты", – отметили в организации.

В то же время командование тыла Израиля дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи укрытий.

"Передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, следует избегать массовых собраний. Получив сигнал тревоги, зайдите в защищенное место и оставайтесь там до получения официального сообщения", – добавили в войсках.

Ранее, во время ударов Ирана по Израилю в октябре 2024 года, единственным погибшим из-за атаки стал палестинский работник из сектора Газа, находившийся в городе Иерихон на Западном берегу, сообщал The Jerusalem Post.