Іран запустив по Ізраїлю менш ніж 100 ракет – нова заява ЦАХАЛ

Більшість з ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони або не досягли своїх цілей, заявили в армії країни

Небо над Єрусалимом під час іранської атаки (Фото: ATEF SAFADI / EPA)

Під час масованої атаки по Ізраїлю Іран скерував по країні менш ніж 100 ракет, повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін.

За його словами, Тегеран скерував дві хвилі ракет класу "земля-земля" по Ізраїлю – загалом було випущено менш ніж 100 ракет. Раніше ізраїльські медіа заявляли про 150 ракет.

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Більшість з них були перехоплені системами протиповітряної оборони або не досягли своїх цілей, заявив Дефрін. Ізраїльські ресурси повідомляли про приблизно дев'ять місць влучань.

Є кілька пошкоджень будівель, деякі з них спричинені уламками від перехоплення ракет, додав речник.

"Це [атака Ірану] ще одне свідчення необхідності операції ["Висхідний лев"], метою якої є усунення загрози. Ми не дозволимо Ірану зміцніти й виробляти таку кількість ракет, яка може становити загрозу для існування держави Ізраїль", – розповів військовий.

Він додав, що начальник ізраїльського Генерального штабу Ейяль Замір та командири ЦАХАЛу продовжують керувати операцією з ударів по Ірану, проводять оцінку ситуації та "готуються до того, що буде далі".

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Тегеран заплатить високу ціну за цей обстріл.

За його словами, Іран перетнув червоні лінії, запустивши ракети по цивільних районах, передає агенція Reuters.

Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.

Напередодні цієї атаки підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.

Джерела Axios заявили, що США допомагали Ізраїлю відбивати ракетну атаку Ірану.