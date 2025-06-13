США допомагали Ізраїлю відбивати масовану атаку Ірану – Axios

Небо над Єрусалимом під час іранської атаки (Фото: ATEF SAFADI / EPA)

Сполучені Штати допомагали Ізраїлю відбивати масовану атаку Ірану по країні. Про це заявляє американський новинний ресурс Axios з посиланням на неназваних ізраїльського чиновника та високопоставленого американського посадовця.

За їх даними, під час атаки США допомагали Ізраїлю перехоплювати іранські балістичні ракети, що летіли на країну.

Читайте також Ізотоп Іран-235 і напіврозпад світової системи

Раніше США заявляли, що не брали участь у масштабній атаці Ізраїлю по ядерних об'єктах та військовому керівництву Ірану.

Надвечір, після низки заяв, американський президент Дональд Трамп підтвердив, що він та його команда знали про план Ізраїлю атакувати Іран, і що він попередив Тегеран про необхідність укладення угоди щодо ядерної програми.

Західні союзники допомагали Ізраїлю збивати цілі й під час попередніх атак Ірану у 2024 році. Для України, щоб захищатися від РФ, така опція все ще недоступна.

Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїля розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.

Напередодні цієї атаки, підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.