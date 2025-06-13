США допомагали Ізраїлю відбивати масовану атаку Ірану – Axios
Сполучені Штати допомагали Ізраїлю відбивати масовану атаку Ірану по країні. Про це заявляє американський новинний ресурс Axios з посиланням на неназваних ізраїльського чиновника та високопоставленого американського посадовця.
За їх даними, під час атаки США допомагали Ізраїлю перехоплювати іранські балістичні ракети, що летіли на країну.
Раніше США заявляли, що не брали участь у масштабній атаці Ізраїлю по ядерних об'єктах та військовому керівництву Ірану.
Надвечір, після низки заяв, американський президент Дональд Трамп підтвердив, що він та його команда знали про план Ізраїлю атакувати Іран, і що він попередив Тегеран про необхідність укладення угоди щодо ядерної програми.
Західні союзники допомагали Ізраїлю збивати цілі й під час попередніх атак Ірану у 2024 році. Для України, щоб захищатися від РФ, така опція все ще недоступна.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїля розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.
Напередодні цієї атаки, підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.