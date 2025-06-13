США помогали Израилю отбивать массированную атаку Ирана – Axios

Небо над Иерусалимом во время иранской атаки (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Соединенные Штаты помогали Израилю отражать массированную атаку Ирана по стране. Об этом заявляет американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванных израильского чиновника и высокопоставленного американского чиновника.

По их данным, во время атаки США помогали Израилю перехватывать летевшие на страну иранские баллистические ракеты.

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Ранее США заявляли, что не участвовали в масштабной атаке Израиля по ядерным объектам и военному руководству Ирана.

К вечеру, после ряда заявлений, американский президент Дональд Трамп подтвердил, что он и его команда знали о плане Израиля атаковать Иран, и что он предупредил Тегеран о необходимости заключения соглашения по ядерной программе.

Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, пострадавшие среди жителей Израиля.

В преддверии этой атаки, поддерживаемые Ираном хуситы, запустили ракету по Израилю – она упала в Палестинской автономии, пострадали трое детей.