Трамп заявил, что пытался спасти Иран от "унижения и смерти"
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его команда знали о плане Израиля атаковать Иран, и что он предупредил Тегеран о необходимости заключения соглашения по ядерной программе. Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Мы знали все, и я пытался уберечь Иран от унижения и смерти. Я очень старался их спасти, потому что мне очень хотелось бы увидеть соглашение", – сказал Трамп.
Президент США напомнил, что дал Ирану 60 дней, чтобы достичь соглашения, "а сегодня исполнилось 61".
Трамп заявил, что непонятно, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после ударов Израиля.
"Никто не знает. Это был очень разрушительный удар", – сказал президент США.
Впрочем, по его словам, Соединенные Штаты все еще планируют ядерные переговоры с Ираном в воскресенье, 15 июня, но он не уверен, что они состоятся. Он добавил, что для Ирана "еще не поздно заключить соглашение".
"Они [переговоры] не мертвы. У нас встреча с ними в воскресенье. Сейчас я не уверен, состоится ли эта встреча, но у нас встреча с ними в воскресенье", – сказал Трамп.
Президент США заявил, что не озабочен вспышкой региональной войны в результате ударов Израиля.
На вопрос, поддержат ли США Израиль против иранских контратак, Трамп ответил утвердительно.
"Мы были очень близки к Израилю. Мы их союзник номер один, безусловно", – заверил президент США.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- Впоследствии стало известно, что Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом, администрация Соединенных Штатов хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможности скрыть людей, причастных к разработке ядерного оружия.