Трамп заявил, что пытался спасти Иран от "унижения и смерти"

Президент США подтвердил, что знал о военных планах Израиля по отношению к Ирану, и заверил в полной поддержке союзника

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его команда знали о плане Израиля атаковать Иран, и что он предупредил Тегеран о необходимости заключения соглашения по ядерной программе. Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Мы знали все, и я пытался уберечь Иран от унижения и смерти. Я очень старался их спасти, потому что мне очень хотелось бы увидеть соглашение", – сказал Трамп.

Президент США напомнил, что дал Ирану 60 дней, чтобы достичь соглашения, "а сегодня исполнилось 61".

Трамп заявил, что непонятно, есть ли у Ирана до сих пор ядерная программа после ударов Израиля.

"Никто не знает. Это был очень разрушительный удар", – сказал президент США.

Впрочем, по его словам, Соединенные Штаты все еще планируют ядерные переговоры с Ираном в воскресенье, 15 июня, но он не уверен, что они состоятся. Он добавил, что для Ирана "еще не поздно заключить соглашение".

"Они [переговоры] не мертвы. У нас встреча с ними в воскресенье. Сейчас я не уверен, состоится ли эта встреча, но у нас встреча с ними в воскресенье", – сказал Трамп.

Президент США заявил, что не озабочен вспышкой региональной войны в результате ударов Израиля.

На вопрос, поддержат ли США Израиль против иранских контратак, Трамп ответил утвердительно.

"Мы были очень близки к Израилю. Мы их союзник номер один, безусловно", – заверил президент США.