Трамп заявив, що намагався врятувати Іран від "приниження та смерті"

Президент США підтвердив, що знав про військові плани Ізраїлю щодо Ірану, і запевнив у повній підтримці союзника

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він та його команда знали про план Ізраїлю атакувати Іран, і що він попередив Тегеран про необхідність укладення угоди щодо ядерної програми. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Ми знали все, і я намагався вберегти Іран від приниження та смерті. Я дуже старався їх врятувати, бо мені б дуже хотілося побачити угоду", – сказав Трамп.

Президент США нагадав, що дав Ірану 60 днів, щоб досягти угоди, "а сьогодні виповнилося 61".

Трамп заявив, що незрозуміло, чи має Іран досі ядерну програму після ударів Ізраїлю.

"Ніхто не знає. Це був дуже руйнівний удар", – сказав президент США.

Втім, за його словами, Сполучені Штати все ще планують ядерні переговори з Іраном у неділю 15 червня, але він не впевнений, що вони відбудуться. Він додав, що для Ірану "ще не пізно укласти угоду".

"Вони [переговори] не мертві. У нас зустріч з ними в неділю. Зараз я не впевнений, чи відбудеться ця зустріч, але у нас зустріч з ними в неділю", – сказав Трамп.

Президент США заявив, що не стурбований спалахом регіональної війни в результаті ударів Ізраїлю.

На запитання, чи підтримають США Ізраїль проти іранських контратак, Трамп відповів ствердно.

"Ми були дуже близькі до Ізраїлю. Ми їхній союзник номер один, безумовно", – запевнив президент США.