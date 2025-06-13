Иран запустил по Израилю менее 100 ракет – новое заявление ЦАХАЛ

Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны или не достигли своих целей, заявили в армии страны

Небо над Иерусалимом во время иранской атаки (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Во время массированной атаки по Израилю Иран направил по стране менее 100 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

По его словам, Тегеран направил две волны ракет класса "земля-земля" по Израилю – всего было выпущено менее 100 ракет. Ранее израильские медиа заявляли о 150 ракетах.

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Большинство из них были перехвачены системами противовоздушной обороны или не достигли своих целей, заявил Дефрин. Израильские ресурсы сообщали о примерно девяти местах попаданий.

Есть несколько повреждений зданий, некоторые из них вызваны обломками от перехвата ракет, добавил спикер.

"Это [атака Ирана] еще одно свидетельство необходимости операции ["Восходящий лев"], целью которой является устранение угрозы. Мы не позволим Ирану укрепить и производить такое количество ракет, которое может представлять угрозу существованию государства Израиль", – рассказал военный.

Он добавил, что начальник израильского Генерального штаба Эйяль Замир и командиры ЦАХАЛа продолжают руководить операцией по ударам по Ирану, проводят оценку ситуации и "готовятся к тому, что будет дальше".

Между тем, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран заплатит высокую цену за этот обстрел.

По его словам, Иран пересек красные линии, запустив ракеты по гражданским районам, передает агентство Reuters.

Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля.

В преддверии этой атаки, поддерживаемые Ираном хуситы запустили ракету по Израилю – она упала в Палестинской автономии, пострадали трое детей.

Источники Axios заявили, что США помогали Израилю отражать ракетную атаку Ирана.