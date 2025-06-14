Відбулося екстрене засідання Радбезу ООН: що казали Ізраїль, Іран та США

Увечері 13 червня через загострення ситуації на Близькому Сході відбулося екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тегеран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по Ірану, Вашингтон відкинув, а Єрусалим заявив про "самозахист".

Постійний представник Ірану при ООН Амір Іравані заявив, що США "несуть спільну відповідальність за наслідки через підтримку Ізраїлю". Він також звинуватив Ізраїль у спробах зірвати дипломатичні зусилля та спровокувати конфлікт у регіоні.

Представник США Маккой Пітт у відповідь повторив, що Сполучені Штати були попереджені про ізраїльську операцію, але не брали участі у військових діях. Він наголосив, що Вашингтон прагне дипломатичного врегулювання, яке гарантує, що Іран не отримає ядерну зброю.