Відбулося екстрене засідання Радбезу ООН: що казали Ізраїль, Іран та США
Увечері 13 червня через загострення ситуації на Близькому Сході відбулося екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тегеран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по Ірану, Вашингтон відкинув, а Єрусалим заявив про "самозахист".
Постійний представник Ірану при ООН Амір Іравані заявив, що США "несуть спільну відповідальність за наслідки через підтримку Ізраїлю". Він також звинуватив Ізраїль у спробах зірвати дипломатичні зусилля та спровокувати конфлікт у регіоні.
Представник США Маккой Пітт у відповідь повторив, що Сполучені Штати були попереджені про ізраїльську операцію, але не брали участі у військових діях. Він наголосив, що Вашингтон прагне дипломатичного врегулювання, яке гарантує, що Іран не отримає ядерну зброю.
Посол Ізраїлю в ООН Данні Данон своєю чергою заявив, що Іран готувався до війни, а удари Ізраїлю стали "актами національного самозбереження". Він також додав, що розвідка підтвердила здатність Ірану швидко зібрати матеріали для кількох ядерних боєголовок.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.
- Перед цією атакою підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.
- За словами глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі, Ізраїль "перетнув кожну червону лінію, і міжнародна спільнота не повинна допустити, щоб ці злочини залишилися безкарними". У листі до Радбезу він наголосив, що "Іран підтверджує своє право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН, і рішуче і пропорційно відреагує на ці незаконні та боягузливі дії".