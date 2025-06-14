Унаслідок нічних ударів Ірану в Ізраїлі загинули дві людини, понад 50 – поранені

Одна з іранських ракет влучила у житловий район міста Рішон-ле-Ціон на південь від Тель-Авіва

Наслідки атаки Ірану та Ізраїль (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

У ніч проти 14 червня Іран здійснив кілька ударів балістичними ракетами по Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше двоє людей, ще понад 50 отримали поранення, повідомляє CNN.

За даними оперативних служб Ізраїлю, одна з ракет влучила у житловий район міста Рішон-ле-Ціон на південь від Тель-Авіва. Там загинула одна людина, ще понад 20 були поранені.

На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", – заявив заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.