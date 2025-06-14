Унаслідок нічних ударів Ірану в Ізраїлі загинули дві людини, понад 50 – поранені
У ніч проти 14 червня Іран здійснив кілька ударів балістичними ракетами по Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше двоє людей, ще понад 50 отримали поранення, повідомляє CNN.
За даними оперативних служб Ізраїлю, одна з ракет влучила у житловий район міста Рішон-ле-Ціон на південь від Тель-Авіва. Там загинула одна людина, ще понад 20 були поранені.
На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.
"Це важке і складне місце події, і ми все ще продовжуємо обстеження, щоб переконатися, що всередині будівель немає інших жертв", – заявив заступник директора аварійних служб округу Аялон Рамі Мушер.
Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, увечері 13 червня в районі Тель-Авіва постраждали ще 34 людини, переважно з легкими травмами. Згодом поліція підтвердила загибель ще однієї людини через атаки.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.
- Перед цією атакою підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.