В результате ночных ударов Ирана в Израиле погибли два человека, более 50 – ранены

Одна из иранских ракет попала в жилой район города Ришон-ле-Цион на юге от Тель-Авива

Последствия атаки Ирана и Израиль (Фото: EРA/ABIR SULTAN)

В ночь на 14 июня Иран совершил несколько ударов баллистическими ракетами по Израилю. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще более 50 получили ранения, сообщает CNN.

По данным оперативных служб Израиля, одна из ракет попала в жилой район города Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. Там погиб один человек, еще более 20 были ранены.

На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар нанес значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.

"Это тяжелое и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", – заявил заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.