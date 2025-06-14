В результате ночных ударов Ирана в Израиле погибли два человека, более 50 – ранены
В ночь на 14 июня Иран совершил несколько ударов баллистическими ракетами по Израилю. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще более 50 получили ранения, сообщает CNN.
По данным оперативных служб Израиля, одна из ракет попала в жилой район города Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. Там погиб один человек, еще более 20 были ранены.
На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар нанес значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.
"Это тяжелое и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", – заявил заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.
Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня в районе Тель-Авива пострадали еще 34 человека, в основном с легкими травмами. Впоследствии полиция подтвердила гибель еще одного человека из-за атак.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля.
- В преддверии этой атаки поддерживаемые Ираном хуситы запустили ракету по Израилю – она упала в Палестинской автономии, пострадали трое детей.