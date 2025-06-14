Иран снова ударил по Израилю: ракеты попали в небоскреб и штаб-квартиру Вооруженных сил

На опубликованных видео видно, что одна из ракет, запущенных Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива

Баллистические ракеты в небе Израиля (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

В ночь на 14 июня Иран совершил новую ракетную атаку на Израиль, в результате чего были ранены по меньшей мере 10 человек и поврежден израильский аналог Пентагона. Об этом сообщили в пресс-службах Армии обороны Израиля и Национальной медицинской службы страны.

В 01:47 по киевскому времени ЦАХАЛ написал: "За последний час из Ирана были выпущены десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов".

Популярный ресурс Clash Report, специализирующийся на освещении аналитики и новостей о войне, военным конфликтам и геополитике, опубликовал в X видео, на котором видно, что одна из ракет, запущенной Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

Другие окна от Ирана является сильным нападением на Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF — Clash Report (@clashreport) 13 Июнь 2025

Корреспондент Fox News, находясь в Тель-Авиве, сообщил, что в течение вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет. Некоторые из них смогли прорваться сквозь систему ПВО и поразили ключевые объекты, в том числе комплекс Кирия – стратегический военный центр в самом сердце Тель-Авива, где расположен штаб израильских вооруженных сил.

"Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили <...> Мы видели, как ракеты попадали в землю, приводя к значительным разрушениям и по меньшей мере одной гибели", – сказал репортер.