Конференцию ООН, где могли признать Палестину, отложили из-за атаки Израиля

Мероприятие должно было состояться 17-20 июня в Нью-Йорке

Эмманюэль Макрон (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Конференция Организации Объединенных Наций по урегулированию израильско-палестинского конфликта, совместно организованная Францией и Саудовской Аравией, была отложена после того, как Израиль начал военное нападение на Иран. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает The Times of Israel.

По словам Макрона, мероприятие было перенесено по логистическим причинам и из соображений безопасности, поскольку члены Палестинской администрации не могут доехать до места встречи.

Он заявил, что конференция состоится как можно скорее.

"Эта отсрочка не может поставить под сомнение нашу решимость двигаться вперед. Какими бы ни были обстоятельства, я заявил о своей решимости признать государство Палестина", – заявил он

Франция и Саудовская Аравия должны были провести встречу высокого уровня с 17 по 20 июня в Нью-Йорке с целью "определения параметров дорожной карты для Палестинского государства, одновременно обеспечивая безопасность Израиля".

Макрон должен был присутствовать на конференции 18 июня.