Конференцию ООН, где могли признать Палестину, отложили из-за атаки Израиля
Конференция Организации Объединенных Наций по урегулированию израильско-палестинского конфликта, совместно организованная Францией и Саудовской Аравией, была отложена после того, как Израиль начал военное нападение на Иран. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает The Times of Israel.
По словам Макрона, мероприятие было перенесено по логистическим причинам и из соображений безопасности, поскольку члены Палестинской администрации не могут доехать до места встречи.
Он заявил, что конференция состоится как можно скорее.
"Эта отсрочка не может поставить под сомнение нашу решимость двигаться вперед. Какими бы ни были обстоятельства, я заявил о своей решимости признать государство Палестина", – заявил он
Франция и Саудовская Аравия должны были провести встречу высокого уровня с 17 по 20 июня в Нью-Йорке с целью "определения параметров дорожной карты для Палестинского государства, одновременно обеспечивая безопасность Израиля".
Макрон должен был присутствовать на конференции 18 июня.
- 10 апреля Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон совершает "серьезную ошибку", продвигая идею палестинского государства.
- 6 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция не будет признавать Палестину самостоятельно.