Нетаньяху назвал желание Макрона признать Палестину "серьезной ошибкой"

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон совершает "серьезную ошибку", продвигая идею палестинского государства. Об этом он написал в сети X.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Президент Макрон серьезно ошибается, когда продолжает продвигать идею палестинского государства в сердце нашей страны, единственной целью которой является уничтожение государства Израиль", – написал он.

Нетаньяху подчеркнул, что ни один представитель палестинской администрации не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, "что свидетельствует об их истинном отношении к еврейскому государству".

Премьер Израиля также заявил, что не будет воспринимать "нравственные проповеди" от государства, выступающего против предоставления независимости Корсике, Новой Каледонии, Французской Гвинее и другим территориям, "чья независимость никоим образом не будет угрожать Франции".

"Мы не будем ставить под угрозу наше существование из-за иллюзий, оторванных от реальности", – написал Нетаньяху.

9 апреля Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне.