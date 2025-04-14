Нетаньяху назвал желание Макрона признать Палестину "серьезной ошибкой"
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон совершает "серьезную ошибку", продвигая идею палестинского государства. Об этом он написал в сети X.
"Президент Макрон серьезно ошибается, когда продолжает продвигать идею палестинского государства в сердце нашей страны, единственной целью которой является уничтожение государства Израиль", – написал он.
Нетаньяху подчеркнул, что ни один представитель палестинской администрации не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, "что свидетельствует об их истинном отношении к еврейскому государству".
Премьер Израиля также заявил, что не будет воспринимать "нравственные проповеди" от государства, выступающего против предоставления независимости Корсике, Новой Каледонии, Французской Гвинее и другим территориям, "чья независимость никоим образом не будет угрожать Франции".
"Мы не будем ставить под угрозу наше существование из-за иллюзий, оторванных от реальности", – написал Нетаньяху.
9 апреля Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаударов по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа по увеличению буферной зоны.