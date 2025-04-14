Нетаньягу назвав бажання Макрона визнати Палестину "серйозною помилкою"

Прем'єр-міністр Ізраїлю відреагував на заяву президента Франції про скоре визнання палестинської держави

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що президент Франції Емманюель Макрон робить "серйозну помилку", просуваючи ідею палестинської держави. Про це він написав у мережі Х.

"Президент Макрон серйозно помиляється, коли продовжує просувати ідею палестинської держави в серці нашої країни, єдиною метою якої є знищення держави Ізраїль", – написав він.

Нетаньягу наголосив, що жоден представник палестинської адміністрації не засудив напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, "що свідчить про їхнє справжнє ставлення до єврейської держави".

Прем'єр Ізраїлю також заявив, що не сприйматиме "моральні проповіді" від держави, яка виступає проти надання незалежності Корсиці, Новій Каледонії, Французькій Гвінеї та іншим територіям, "чия незалежність жодним чином не загрожуватиме Франції".

"Ми не будемо ставити під загрозу наше існування через ілюзії, відірвані від реальності", – написав Нетаньягу.

9 квітня Макрон заявив, що Франція може визнати палестинську державу на конференції ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, на якій Франція буде співголовувати разом із Саудівською Аравією в червні.