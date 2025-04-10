Макрон заявил, что Франция может признать Палестину в "ближайшие месяцы"

Президент Франции намерен сделать этот шаг на конференции ООН в июне

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне. Об этом сообщает Al Jazeera.

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"Мы должны двигаться к признанию, и мы сделаем это в ближайшие месяцы", – сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.

Как отмечает Al Jazeera, Франция долгое время отстаивала решение израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств, продолжая свою политику после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Но официальное признание Парижем палестинского государства означало бы серьезное изменение политики и могло бы вызвать конфликт с Израилем, настаивающем, что такие шаги со стороны иностранных государств преждевременны.

"Одностороннее признание вымышленного палестинского государства любой страной в реальности, которую мы все знаем, будет наградой за террор и толчком для ХАМАС", — заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

По его мнению, такие действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в регионе, а наоборот оттолкнут их.

Палестину признали суверенным государством 146 из 193 членов ООН, в прошлом году к ним присоединились Армения, Словения, Ирландия, Норвегия, Испания, Багамы, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос.

Однако несколько крупных западных стран, таких как США, Австралия, Великобритания, Франция и Германия, палестинское государство не признали.