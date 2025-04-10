Макрон заявил, что Франция может признать Палестину в "ближайшие месяцы"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне. Об этом сообщает Al Jazeera.
"Мы должны двигаться к признанию, и мы сделаем это в ближайшие месяцы", – сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.
Как отмечает Al Jazeera, Франция долгое время отстаивала решение израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств, продолжая свою политику после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Но официальное признание Парижем палестинского государства означало бы серьезное изменение политики и могло бы вызвать конфликт с Израилем, настаивающем, что такие шаги со стороны иностранных государств преждевременны.
"Одностороннее признание вымышленного палестинского государства любой страной в реальности, которую мы все знаем, будет наградой за террор и толчком для ХАМАС", — заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
По его мнению, такие действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в регионе, а наоборот оттолкнут их.
Палестину признали суверенным государством 146 из 193 членов ООН, в прошлом году к ним присоединились Армения, Словения, Ирландия, Норвегия, Испания, Багамы, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос.
Однако несколько крупных западных стран, таких как США, Австралия, Великобритания, Франция и Германия, палестинское государство не признали.
- 4 февраля 2025 года Трамп приостановил помощь палестинцам и снова вывел США из Совета ООН по правам человека.
- Также он заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать, но для этого нужно выселить оттуда около миллиона палестинцев.
- 6 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац дал задачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, позволяющий жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, готовую их принять.