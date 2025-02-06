Израиль разрабатывает план выезда палестинцев из сектора Газа
Исраэль Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал задачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять. Об этом он написал на странице X.

Кац заявил, что план предусматривает возможность выезда жителей Газы через сухопутные переходы, а также по отдельным договоренностям – морскими и воздушными путями.

По его словам, террористическая группировка ХАМАС использует гражданских как живой щит, построив "инфраструктуру террора". Он утверждает, что боевики удерживают людей в секторе, требуя от них деньги и гуманитарную помощь, а также не разрешая покинуть территорию.

Кац подчеркнул, что жители Газы имеют право на свободу передвижения и миграции, как принято в мире.

Он также обвинил отдельные страны, в том числе Испанию, Ирландию и Норвегию, в несправедливых обвинениях против Израиля в ситуации в Газе. По его мнению, эти государства должны продемонстрировать свою позицию, приняв палестинских беженцев, в противном случае их отказ покажет их "лицемерие".

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