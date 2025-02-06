Израиль разрабатывает план выезда палестинцев из сектора Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал задачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять. Об этом он написал на странице X.
Кац заявил, что план предусматривает возможность выезда жителей Газы через сухопутные переходы, а также по отдельным договоренностям – морскими и воздушными путями.
По его словам, террористическая группировка ХАМАС использует гражданских как живой щит, построив "инфраструктуру террора". Он утверждает, что боевики удерживают людей в секторе, требуя от них деньги и гуманитарную помощь, а также не разрешая покинуть территорию.
Кац подчеркнул, что жители Газы имеют право на свободу передвижения и миграции, как принято в мире.
Он также обвинил отдельные страны, в том числе Испанию, Ирландию и Норвегию, в несправедливых обвинениях против Израиля в ситуации в Газе. По его мнению, эти государства должны продемонстрировать свою позицию, приняв палестинских беженцев, в противном случае их отказ покажет их "лицемерие".
- 26 января 2025 года президент США Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок".
- 27 января Египет и Иордания не хотят убирать палестинцев из Газы. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
- 4 февраля Трамп приостановил помощь палестинцам и снова вывел США из Совета ООН по правам человека.
- Также он заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать, но для этого нужно выселить оттуда около миллиона палестинцев.