Израиль разрабатывает план выезда палестинцев из сектора Газа

План предусматривает возможность выезда жителей Газы через сухопутные переходы, а также по отдельным договоренностям – морскими и воздушными путями

Исраэль Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал задачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять. Об этом он написал на странице X.

Кац заявил, что план предусматривает возможность выезда жителей Газы через сухопутные переходы, а также по отдельным договоренностям – морскими и воздушными путями.

По его словам, террористическая группировка ХАМАС использует гражданских как живой щит, построив "инфраструктуру террора". Он утверждает, что боевики удерживают людей в секторе, требуя от них деньги и гуманитарную помощь, а также не разрешая покинуть территорию.

Кац подчеркнул, что жители Газы имеют право на свободу передвижения и миграции, как принято в мире.

Он также обвинил отдельные страны, в том числе Испанию, Ирландию и Норвегию, в несправедливых обвинениях против Израиля в ситуации в Газе. По его мнению, эти государства должны продемонстрировать свою позицию, приняв палестинских беженцев, в противном случае их отказ покажет их "лицемерие".

26 января 2025 года президент США Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок".

27 января Египет и Иордания не хотят убирать палестинцев из Газы. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.

4 февраля Трамп приостановил помощь палестинцам и снова вывел США из Совета ООН по правам человека.

Также он заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать, но для этого нужно выселить оттуда около миллиона палестинцев.