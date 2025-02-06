Ізраїль розробляє план виїзду палестинців із сектора Гази

План передбачає можливість виїзду мешканців Гази через сухопутні переходи, а також за окремими домовленостями – морськими та повітряними шляхами

Ісраель Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац дав завдання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробити план, що дозволить мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти. Про це він написав на сторінці у X.

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Кац заявив, що план передбачає можливість виїзду мешканців Гази через сухопутні переходи, а також за окремими домовленостями – морськими та повітряними шляхами.

За його словами, терористичне угруповання ХАМАС використовує цивільних як живий щит, збудувавши "інфраструктуру терору". Він стверджує, що бойовики утримують людей у секторі, вимагаючи від них гроші та гуманітарну допомогу, а також не дозволяючи покинути територію.

Кац наголосив, що жителі Гази мають право на свободу пересування і міграції, як заведено у світі.

Він також звинуватив окремі країни, зокрема Іспанію, Ірландію та Норвегію, у несправедливих звинуваченнях проти Ізраїлю щодо ситуації в Газі. На його думку, ці держави повинні продемонструвати свою позицію, прийнявши палестинських біженців, інакше їх відмова покаже їх "лицемірство".

26 січня 2025 року президент США Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад".

27 січня Єгипет та Йорданія не хочуть забирати палестинців із Гази. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.

4 лютого Трамп призупинив допомогу палестинцям і знову вивів США із Ради ООН із прав людини.

Також він заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази та розвиватимуть його, але для цього потрібно виселити звідти близько мільйона палестинців.