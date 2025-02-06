Ізраїль розробляє план виїзду палестинців із сектора Гази
Ісраель Кац (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац дав завдання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробити план, що дозволить мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти. Про це він написав на сторінці у X.

Кац заявив, що план передбачає можливість виїзду мешканців Гази через сухопутні переходи, а також за окремими домовленостями – морськими та повітряними шляхами.

За його словами, терористичне угруповання ХАМАС використовує цивільних як живий щит, збудувавши "інфраструктуру терору". Він стверджує, що бойовики утримують людей у секторі, вимагаючи від них гроші та гуманітарну допомогу, а також не дозволяючи покинути територію.

Кац наголосив, що жителі Гази мають право на свободу пересування і міграції, як заведено у світі.

Він також звинуватив окремі країни, зокрема Іспанію, Ірландію та Норвегію, у несправедливих звинуваченнях проти Ізраїлю щодо ситуації в Газі. На його думку, ці держави повинні продемонструвати свою позицію, прийнявши палестинських біженців, інакше їх відмова покаже їх "лицемірство".

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