Конференцію ООН, де могли визнати Палестину, відклали через атаку Ізраїлю

Емманюель Макрон (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Конференція Організації Об'єднаних Націй із врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, спільно організована Францією та Саудівською Аравією, була відкладена після того, як Ізраїль розпочав військовий напад на Іран. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає The Times of Israel.

За словами Макрона, захід було перенесено з логістичних та безпекових причин, оскільки члени Палестинської адміністрації не можуть доїхати до місця зустрічі.

Він заявив, що конференція відбудеться якомога швидше.

"Це відтермінування не може поставити під сумнів нашу рішучість рухатися вперед. Якими б не були обставини, я заявив про свою рішучість визнати державу Палестина", – заявив він

Франція та Саудівська Аравія мали провести зустріч високого рівня з 17 до 20 червня в Нью-Йорку з метою "визначення параметрів дорожньої карти для Палестинської держави, водночас гарантуючи безпеку Ізраїлю".

Макрон мав бути присутнім на конференції 18 червня.