Конференцію ООН, де могли визнати Палестину, відклали через атаку Ізраїлю
Конференція Організації Об'єднаних Націй із врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, спільно організована Францією та Саудівською Аравією, була відкладена після того, як Ізраїль розпочав військовий напад на Іран. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає The Times of Israel.
За словами Макрона, захід було перенесено з логістичних та безпекових причин, оскільки члени Палестинської адміністрації не можуть доїхати до місця зустрічі.
Він заявив, що конференція відбудеться якомога швидше.
"Це відтермінування не може поставити під сумнів нашу рішучість рухатися вперед. Якими б не були обставини, я заявив про свою рішучість визнати державу Палестина", – заявив він
Франція та Саудівська Аравія мали провести зустріч високого рівня з 17 до 20 червня в Нью-Йорку з метою "визначення параметрів дорожньої карти для Палестинської держави, водночас гарантуючи безпеку Ізраїлю".
Макрон мав бути присутнім на конференції 18 червня.
- 10 квітня Макрон заявив, що Франція може визнати палестинську державу на конференції ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, на якій Франція буде співголовувати разом із Саудівською Аравією в червні.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що президент Франції Емманюель Макрон робить "серйозну помилку", просуваючи ідею палестинської держави.
- 6 червня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція не буде визнавати Палестину самотужки.